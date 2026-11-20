Родители годами скрывали сына, чтобы его не забрали оккупанты: история спасения с Олешек

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Миллион 600 тысяч украинских детей после начала полномасштабного вторжения оказались на временно оккупированных территориях, свыше 700 тысяч из них враг вывез в РФ. За каждое украденное детство Украина ведет ежедневную упорную борьбу, организуя сверхсложные международные спецоперации.

14-летний Ярослав прожил во временно оккупированных Олешках четыре года. Родители должны скрывать существование сына, чтобы оккупанты не забрали его в интернаты или русские школы. Парень не мог выходить на улицу, учиться и говорить на родном языке. Лишь недавно, благодаря содействию международных партнеров и Офиса омбудсмана, семью удалось вывезти по маршруту через Крым, Россию и Беларусь.