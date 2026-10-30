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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
14

«Родненький наш»: первые объятия в Олешках! Эвакуация в эти минуты

«Родненький наш»: первые объятия в Олешках! Эвакуация в эти минуты

«Родненький наш»: первые объятия в Олешках! Эвакуация в эти минуты

Гуманитарная миссия в Олешках: уже в эти минуты из оккупированного города должны отправиться автобусы с людьми. Подготовлено 25 автобусов на 750 мест, а также кареты скорой помощи для маломобильных. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заверил: для людей, которые захотят выехать, организуют все необходимые меры безопасности. И уже через полчаса — в 14:30 — тем, кто решит остаться, начнут раздавать гуманитарную помощь. Особое внимание уделят пожилым людям, лицам с инвалидностью и всем, кто по состоянию здоровья или другим обстоятельствам не может самостоятельно позаботиться о себе, отметил Лубинец. Миссию координируют делегации Украины, России и США. Также присутствуют журналисты этих 3 стран. По данным Херсонской ОВА, сейчас в городе находится до 2 тысяч человек. Согласно документам, которые подписали омбудсмены Украины и России, тех, кто захочет выехать на подконтрольную Украине территорию, должны вывезти в Анапу. А уже оттуда вместе с нашей делегацией — доставить самолетом в Гомель в Беларуси и далее в Украину. С мая в Олешках масштабная гуманитарная катастрофа: туда не завозят ни лекарств, ни продовольствия. Россияне заминировали и перекопали все подъездные дороги. Местным, чтобы выехать из города, приходилось идти пешком десятки километров под прицелом российских FPV-дронов. Россия согласилась открыть гуманитарный коридор после широкой международной огласки и вмешательства Мелании Трамп. Украинского омбудсмена в оккупированных Олешках встретили очень эмоционально — объятиями и слезами.

Дата публикации
Количество просмотров
14

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