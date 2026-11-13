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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
22

Россия атаковала больницу в Киеве и мирные города, но получила удар «Нептунов» по своим заводам

Россия атаковала больницу в Киеве и мирные города, но получила удар «Нептунов» по своим заводам

Россия атаковала больницу в Киеве и мирные города, но получила удар «Нептунов» по своим заводам

Российские войска совершили очередную жестокую атаку на мирные города Украины. В Киеве обломки «шахеда» попали в Институт травматологии и ортопедии, в Одессе реактивные дроны ударили по жилому сектору и оживленному перекрестку, в Запорожье вражеский КАБ повредил две многоэтажки – среди 25 раненых есть дети. Под ударами также оказались Винницкая, Харьковская, Хмельницкая, Херсонская, Донецкая и Ровненская области. В то же время Силы обороны нанесли точные ответные удары: украинские «Нептуны» разгромили сразу три объекта производства и обслуживания БпЛА в Ростове-на-Дону, а в Волгограде пылает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов врага. Также на видео – что прямо сейчас происходит в несокрушимом Орехове, который оккупанты ежесуточно засыпают авиабомбами. Подробности смотрите в ТСН!

Дата публикации
Количество просмотров
22

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