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ТСН в социальных сетях

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Россия бьет по Украине, ВСУ – в ответ! На фоне массированных атак – встреча Трампа, Путина и Си

Россия бьет по Украине, ВСУ – в ответ! На фоне массированных атак – встреча Трампа, Путина и Си

Россия бьет по Украине, ВСУ – в ответ! На фоне массированных атак – встреча Трампа, Путина и Си

Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, запустив 132 ударных беспилотника с семи направлений. Более половины перехваченных целей – это скоростные реактивные дроны. Основной удар пришелся на энергетическую и транспортную инфраструктуру в Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской и других областях. Есть десятки пострадавших гражданских, среди которых дети. Тем временем Силы обороны нанесли точные ответные удары: поражены военный аэродром "Ахтубинск", дронопорт в Орловской области, заводы ВПК и стратегические объекты в нескольких регионах РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
11

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