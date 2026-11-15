Россия бьет по Украине, ВСУ – в ответ! На фоне массированных атак – встреча Трампа, Путина и Си

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Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, запустив 132 ударных беспилотника с семи направлений. Более половины перехваченных целей – это скоростные реактивные дроны. Основной удар пришелся на энергетическую и транспортную инфраструктуру в Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской и других областях. Есть десятки пострадавших гражданских, среди которых дети. Тем временем Силы обороны нанесли точные ответные удары: поражены военный аэродром "Ахтубинск", дронопорт в Орловской области, заводы ВПК и стратегические объекты в нескольких регионах РФ.