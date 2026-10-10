Россия не переживет эту войну: как и когда начнется распад империи | Александр Алфьоров

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Действительно ли на наших глазах разворачивается третья мировая война, почему в Кремле не будет классического акта капитуляции и какие реальные предпосылки запустят неизбежный распад Российской Федерации? В эксклюзивном интервью для ТСН историк, офицер запаса и руководитель направления Института национальной памяти Александр Алфёров раскрывает, почему победой Украины станет лишь полное исчезновение вражеской империи, что не так с сакральными символами РФ, как УПЦ стала инструментом спецслужб и какие уникальные военные традиции через тысячелетия вернулись в современную украинскую армию.