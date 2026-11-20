«Россия не выиграет эту войну!»: громкое заявление Мерца, 3 млрд евро для Украины и новые заводы

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Три миллиарда евро — на страхование инвестиций от военных рисков. Украина планирует создать международный фонд, который позволит иностранным компаниям строить заводы и открывать производства, не дожидаясь окончания войны. Об этом на девятом Немецко-украинском экономическом форуме в Берлине заявил премьер Сергей Корецкий. Германия уже предоставляет гарантии инвесторам на сотни миллионов евро. А канцлер Фридрих Мерц на открытии форума заявил: Россия эту войну не выиграет. О договоренностях и перспективах совместного производства — корреспондент ТСН Наталья Фибриг из Берлина.