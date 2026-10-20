Россия уничтожила 13 миллионов книг! Как украинцы спасают культуру во время войны Татьяна Бережная

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Несмотря на удары врага и потерю более 13 миллионов экземпляров всего за одно лето, украинцы демонстрируют поразительную тягу к чтению – как для получения знаний, так и для преодоления стресса и тревожности. В эксклюзивном разборе в эфире ТСН министерша культуры Татьяна Бережная раскрывает свежие результаты масштабного исследования о читательских привычках граждан, а также объясняет, какие государственные программы, гранты до 16 млн грн и финансовая поддержка для молодежи и книжных магазинов заработают в ближайшее время.