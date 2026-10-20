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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
17

Россия уничтожила 13 миллионов книг! Как украинцы спасают культуру во время войны Татьяна Бережная

Россия уничтожила 13 миллионов книг! Как украинцы спасают культуру во время войны Татьяна Бережная

Россия уничтожила 13 миллионов книг! Как украинцы спасают культуру во время войны Татьяна Бережная

Несмотря на удары врага и потерю более 13 миллионов экземпляров всего за одно лето, украинцы демонстрируют поразительную тягу к чтению – как для получения знаний, так и для преодоления стресса и тревожности. В эксклюзивном разборе в эфире ТСН министерша культуры Татьяна Бережная раскрывает свежие результаты масштабного исследования о читательских привычках граждан, а также объясняет, какие государственные программы, гранты до 16 млн грн и финансовая поддержка для молодежи и книжных магазинов заработают в ближайшее время.

Дата публикации
Количество просмотров
17

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