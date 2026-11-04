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ТСН в социальных сетях

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74

Россияне атаковали Киев «Шахедом» с листовками: в них обнаружили опасный QR-код

Россияне атаковали Киев «Шахедом» с листовками: в них обнаружили опасный QR-код

Россияне атаковали Киев «Шахедом» с листовками: в них обнаружили опасный QR-код

Россияне направили на Киев необычный «Шахед», который нёс не только боевую часть, но и агитационные листовки с опасным QR-кодом. По замыслу врага, переход по нему мог привести к краже персональных данных или заражению смартфона вирусом. Украинцев призывают не сканировать такие коды. Что ещё обнаружили на российском дроне и как он должен был повлиять на людей — рассказал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди.

Дата публикации
Количество просмотров
74

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