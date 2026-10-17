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ТСН в социальных сетях

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Россиянин сбежал из войска и убил 6 украинцев: первые слова на суде

Россиянин сбежал из войска и убил 6 украинцев: первые слова на суде

Россиянин сбежал из войска и убил 6 украинцев: первые слова на суде

Убил обычного рыбака, чтобы забрать его одежду, а дальше стрелял в спавших после боевого задания защитников. В Харькове отправили на 2 месяца под стражу россиянина, накануне убившего 6 украинцев. Как оказалось, он приехал в Украину воевать, но скрылся от командиров и двинулся с оружием по селам Харьковщины. На суде путался в показаниях и противоречил себе. Подробнее расскажет Юлия Бойко.

Дата публикации
Количество просмотров
28

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