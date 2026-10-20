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ТСН в социальных сетях

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Российский дрон атаковал больницу в Киеве прямо во время операции: последствия ударов по Киеву

Российский дрон атаковал больницу в Киеве прямо во время операции: последствия ударов по Киеву

Российский дрон атаковал больницу в Киеве прямо во время операции: последствия ударов по Киеву

Российские войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по Киеву и области. В Соломенском районе столицы вражеский беспилотник попал в медицинское учреждение – взрыв произошел прямо во время операции, которую кардиохирурги проводили в Институте имени академика Стражеска. Утро началось с трагедии на Одесской трассе: обломки сбитого дрона упали на автомобили в плотном потоке — трое человек погибли на месте, есть раненые. Дневная тревога из-за непрерывной атаки беспилотников длилась более пяти часов: были поражены объекты энергетической инфраструктуры, железнодорожные пути и повреждена станция метро «Черниговская». Также после ночного удара 16 баллистическими ракетами разрушениям подверглись торговый центр в Соломенском районе и три школы в Днепровском. В Киевской области в Обуховском и Бучанском районах – погибшие, десятки пострадавших (среди них дети) и сотни поврежденных домов. Все эксклюзивные кадры с мест событий, комментарии очевидцев и подробности работы спасателей — смотрите в репортаже корреспондентов ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
15

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