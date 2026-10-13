Ровно, Харьков и Киев под жестокой атакой: образовалась пробка, удар по вузу, баллистика без тревоги

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Массированная комбинированная атака на украинские города: враг нанес сокрушительные удары по жилой и гражданской инфраструктуре Харькова, Киева, Ровно и других регионов. В Харькове почти два часа длился ад – город атаковали в три волны, от прямого попадания полностью обрушился подъезд четырехэтажного дома, под завалами оказались люди. В то же время столицу терроризировали дронами и баллистическими ракетами: в Киеве зафиксированы попадания в многоэтажное здание и складские помещения, а сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после взрывов. В Ровно враг нанес удар прямо по центру города, существенные разрушения понес корпус университета, десятки людей ранены. Смотрите кадры последствий ударов, эксклюзивные свидетельства очевидцев и официальные подробности спасательной операции в обзоре ТСН.