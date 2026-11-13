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ТСН в социальных сетях

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Рождественский пост: что разрешено есть во время войны и как монахи Лавры удивили своим заявлением

Рождественский пост: что разрешено есть во время войны и как монахи Лавры удивили своим заявлением

Рождественский пост: что разрешено есть во время войны и как монахи Лавры удивили своим заявлением

Уже в это воскресенье, 15 ноября, для христиан в Украине начинается сорокадневный Рождественский пост по новоюлианскому календарю. Но обязательно ли изнурять себя строгими ограничениями в еде, особенно в условиях ежедневного стресса и войны? Съемочная группа ТСН эксклюзивно попала на закрытую кухню Киево-Печерской Лавры, чтобы увидеть, как ежедневно питается братия ПЦУ. Что монахи готовят во время отключений света, какой старинный борщ любил архимандрит Петр Могила и почему церковь советует в первую очередь проконсультироваться с врачом, а не отказываться от еды? Гастроэнтеролог разобрала постный рацион по полочкам и объяснила, кому резкая смена диеты может нанести непоправимый вред. Все подробности, советы священников и врачей — смотрите в сюжете Елены Мацюцкой.

Дата публикации
Количество просмотров
1

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