Руины хоронили под собой детей! Россияне устроили ад в Запорожье на фоне "сделки" из США

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И уже 12 погибших в Запорожье, среди них три ребенка. Еще 14 человек ранены, состояние двух из них тяжелое. 11 октября в Запорожье объявили днем ​​траура. Россияне атаковали областной центр по авиации на рассвете. Традиционно избивали по жилым домам. В 5-этажке снесли целый подъезд. Корреспондентка ТСН Дарья Назарова с утра работает на местах вражеских обстрелов и готова рассказать подробнее.

Обстрелом мирного Запорожья Россия «поблагодарила» за снятие санкций на экспорт дизеля, так Владимир Зеленский отреагировал на бомбардировку жилых домов с трагическими человеческими потерями. Цитирую: «Эта ночь стала еще одним подтверждением, что в России воспринимают любое ослабление давления как сигнал, что воевать дальше вроде бы можно, что сбрасывать бомбы на города вроде бы можно». Конец цитаты. Поэтому нужны другие сигналы, говорит президент: мол, Россия должна понять, что войну нужно останавливать. И для этого Москва должна ощущать свои потери. Ответ Украины на российские удары последует, добавил Владимир Зеленский.