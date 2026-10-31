С борщом и флагами! Посмотрите, как будут встречать спасённых жителей Олешек!

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Более 750 жителей эвакуируются из оккупированных Олешек в Херсонской области. Они уже прибыли в Гомель и оттуда отправятся в Украину. Здесь их уже ждут, в том числе съемочная группа 1+1. Накануне из оккупированных Олешек удалось вывезти 750 человек. Их сопровождает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Миссию координируют делегации Украины, России и США. Также присутствуют журналисты этих трех стран. В конце мая в оккупированных Олешках началась масштабная гуманитарная катастрофа: продовольствие и медикаменты не завозились. А людям, чтобы покинуть город, приходилось пешком преодолевать десятки километров по заминированным дорогам под прицелом FPV-дронов. Те, кто всё же смог уехать, рассказывали о голоде: самые простые продукты, такие как крупы или картофель, были фактически на вес золота. Продовольствие олешковцам пытались сбрасывать с дронов украинские военные. Впрочем, оккупанты забирали пакеты и преследовали людей, которым удавалось взять эти продукты. Договориться с россиянами о гуманитарном коридоре для жителей Олешкива долго не получалось