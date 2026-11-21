С этого началась война: 21 ноября — день, навсегда изменивший историю Украины

Реклама

21 ноября — день, разделивший историю Украины на «до» и «после». В этот день несколько сотен человек вышли на Майдан в центре Киева, требуя европейского будущего и отказываясь от закулисных кремлевских договоренностей тогдашнего режима. Силовой разгон, ожесточенные трёхмесячные бои за независимость, бегство Януковича, а впоследствии — оккупация Крыма, вторжение на Донбасс и полномасштабная война.

В День достоинства и свободы в Киеве на улице Институтской открыли обновленный мемориал в честь героев Небесной сотни. Подробности торжеств, воспоминания родных погибших и репортаж корреспондентки ТСН Елены Мацюцкой — смотрите в видео.