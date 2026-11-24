Самая престижная премия «Эмми» досталась украинской ленте об одном дне войны в Украине

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Международная премия «Эмми» за документальный фильм об украинских воинах. Лента «24 часа в киллзоне в Украине» от Sky News получила самую престижную награду, которую вручают за телевизионные программы за пределами США. О таком триумфе сообщил украинский журналист и продюсер фильма Азад Сафаров на своей странице в Facebook. Работа была единственной среди номинантов об Украине. Это рассказ об одних сутках на передовой, когда все происходит в реальном времени. Съемки проводили в прошлом году с батальоном «Сила Свободы» четвертой бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины. «Это фильм о том, как украинцы, в отличие от россиян, не бросают своих раненых побратимов и вытаскивают их из самых безвыходных ситуаций», — написал Азад Сафаров. О впечатлениях украинцев узнали в прямом эфире «1+1».