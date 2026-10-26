Сенсация! Учителя сбросили на выборах, а в Болгарии выбирают нового лидера: чего ждать Украине?

Реклама

Политическое землетрясение на Балканах: в Сербии на досрочных парламентских выборах партия Александра Вучича потерпела неожиданное поражение, уступив студенческое антикоррупционное движение, тогда как страна вышла на рекордную за 30 лет явку. В Болгарии первый тур президентской гонки вывел в финал пророссийскую наследницу Радева и проукраинского экс-премьера. Кто теперь будет формировать вектор региона, что будет с санкциями против РФ и как эти изменения окажут влияние на безопасность Украины – смотрите в ТСН в сюжете Анны Бриковой.