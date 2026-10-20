Шантаж Белого дома?! Трамп тормозит Starlink и ракеты Patriot: что Зеленский сказал Конгрессу

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«США встали на сторону России», — с такими заголовками выходят ведущие мировые СМИ. Перебои в обмене разведданными, неожиданные ограничения сервисов Starlink и военного пакета Starshield, а также задержка поставки оплаченных ракет PAC-3 для систем Patriot: Киев оказался под беспрецедентным политическим давлением со стороны администрации Дональда Трампа.