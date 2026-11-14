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ТСН в социальных сетях

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30

Шокирующие кадры изнутри железнодорожной станции в Орехове: последняя руководительница не сдержала эмоций

Шокирующие кадры изнутри железнодорожной станции в Орехове: последняя руководительница не сдержала эмоций

Шокирующие кадры изнутри железнодорожной станции в Орехове: последняя руководительница не сдержала эмоций

Оккупанты разрушают Орехов авиабомбами, артиллерией и дронами: на этом участке фронта противник усиливает давление, пытаясь закрепиться на окраинах города, чтобы впоследствии начать штурм. Многотонные авиабомбы падают прямо в сердце Орехова — на железнодорожную станцию, которая стоит пустынкой еще с 2022 года. Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады, которая держит оборону города, сняли станцию сегодня — пустые цистерны и заброшенные вагоны. А съёмочной группе корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка удалось разыскать последнюю руководительницу этой станции и пообщаться с ней.

Дата публикации
Количество просмотров
30

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