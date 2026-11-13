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ТСН в социальных сетях

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Штрафы, запрет на работу и миллионные расходы: парализует ли постановление об обеспечении укрытий малый бизнес?

Штрафы, запрет на работу и миллионные расходы: парализует ли постановление об обеспечении укрытий малый бизнес?

Штрафы, запрет на работу и миллионные расходы: парализует ли постановление об обеспечении укрытий малый бизнес?

Кабмин ввел новые правила, обязывающие предпринимателей обеспечить укрытия для работников и клиентов. Угрожает ли малому и среднему бизнесу массовое закрытие с декабря, где искать миллионы на бомбоубежища во время войны и как государство реагирует на призывы предпринимателей отложить постановление – исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова объяснила в эфире «1+1» в рамках телемарафона «Единые новости» все риски и детали переговоров с властями.

Дата публикации
Количество просмотров
3

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