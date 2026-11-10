Штурм с трех сторон и рои дронов: как раненые бойцы ВСУ еще и спасли людей из Орехова

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Российские войска пытаются зажать Орехов в Запорожской области в клещи, штурмуя город сразу с трех направлений: с востока от Гуляйпольского, с юга от Новоданиловки и с запада от Щербаков и Нестерянки. На разрушенные кварталы ежедневно летят управляемые авиабомбы и десятки ударных FPV-дронов. Впрочем, даже в таком аду украинские защитники совершают невозможное. Эвакуационная группа 65-й отдельной механизированной бригады под командованием бойца с позывным «Аман» попала под плотный вражеский огонь и получила ранения и контузии. Отступая через посадки под преследованием вражеских дронов, военные встретили 61-летнюю Нину Александровну, которая ночью с велосипедом пыталась выбраться из охваченного боями города вслед за раненым мужем. Невероятную историю спасения под непрерывными обстрелами смотрите в репортаже Руслана Ярмолюка в ТСН.