Сибига назвал ожидания Украины от саммита Си, Трампа и Путина

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Украина рассчитывает, что на предстоящем саммите с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин используют свое влияние, чтобы усилить давление на Москву для прекращения войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, партнеры проинформированы о позиции Киева относительно завершения войны и гарантий безопасности, а принятие любых решений без участия Украины невозможно. Министр также подчеркнул, что встреча не должна создать у Путина иллюзии возвращения к распределению сфер влияния, лидеры же должны давить на РФ ради восстановления стабильности и длительного мира в Европе.