Сигналы памяти по всей стране! День железнодорожника-2026: трогательные кадры

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Несмотря на войну, железная дорога ежедневно помогает стране двигаться вперед: поезда везут людей и грузы, а железнодорожникам приходится работать под обстрелами. Свой профессиональный праздник в Украине они отмечают сегодня, 4 ноября. На киевском вокзале работников поздравили, вспомнили погибших коллег и открыли фотовыставку о семьях, которые поколениями работают на железной дороге. Как это было — в репортаже Кристины Черноваловой.