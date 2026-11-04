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ТСН в социальных сетях

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Сигналы памяти по всей стране! День железнодорожника-2026: трогательные кадры

Сигналы памяти по всей стране! День железнодорожника-2026: трогательные кадры

Сигналы памяти по всей стране! День железнодорожника-2026: трогательные кадры

Несмотря на войну, железная дорога ежедневно помогает стране двигаться вперед: поезда везут людей и грузы, а железнодорожникам приходится работать под обстрелами. Свой профессиональный праздник в Украине они отмечают сегодня, 4 ноября. На киевском вокзале работников поздравили, вспомнили погибших коллег и открыли фотовыставку о семьях, которые поколениями работают на железной дороге. Как это было — в репортаже Кристины Черноваловой.

Дата публикации
Количество просмотров
22

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