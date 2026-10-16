Скандал разворачивается! Трамп выдал серию абсурдных заявлений и "прикрутил" Starlink?

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Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Newsmax, всколыхнувшему международное сообщество рядом громких обвинений в адрес Владимира Зеленского и откровенно сомнительными тезисами. Трамп публично заявил, что ему "не нравится Зеленский”, обвинил Украину в росте цен на дизель из-за ударов по российским НПЗ и запутался в базовой географии Крыма. В то же время, кризис вышел за пределы острой риторики: в ВСУ фиксировали искусственное замедление работы Starshield, а сенаторы США уже требуют от генерального инспектора Пентагона расследовать перебои в передаче данных о пусках баллистики. Действительно ли приказ поступил из Белого дома, как это связано с выборами в США и что отвечает Киев : смотрите во включении собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.