Скандал в Брюсселе! ЕС снял санкции с олигархов Путина: тайная сделка Франции и давление Словакии

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Совет ЕС принял беспрецедентное решение: санкции против более чем 2,5 тысяч российских чиновников, пропагандистов и компаний продлили сразу на три года – до сентября 2029-го. Однако в этом пакете появилась опасная уступка – Европа неожиданно сняла ограничения с двух приближенных к Кремлю олигархов: Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Владимир Зеленский назвал это послабление серьёзной ошибкой, а европейские дипломаты заговорили о создании рискованного прецедента. Почему Франция пошла на ультиматум ради освобождения своего гражданина в Баку? Как Словакия и Люксембург лоббировали интересы миллиардеров и разблокируют ли теперь суперъяхту Dilbar стоимостью $600 млн? Все подробности закулисных договорённостей в Брюсселе, реакцию стран Балтии и позицию Великобритании смотрите в репортаже корреспондента ТСН Елены Черняковой.