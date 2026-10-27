Скандал в Европе из-за звонка Путину! Почему Дания возмущена, а Зеленский знал о переговорах?

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Европейские лидеры впервые более чем за год напрямую позвонили Владимиру Путину. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели полуторачасовой разговор с главой Кремля относительно завершения войны против Украины и защиты украинской энергетики и инфраструктуры.

Знал ли об этом контакте Владимир Зеленский? Президент Украины подтвердил: Киев был предупрежден заранее, а европейские партнеры сразу после контакта с Москвой вышли на связь с украинской стороной. Более того — обсуждалась подготовка трехсторонней встречи Украина-США-РФ уже в ноябре.

Однако в самой Европе вспыхнул настоящий дипломатический скандал: лидер Дании Метте Фредериксен жестко раскритиковала коллег, подчеркнув, что Россия не демонстрирует никакого стремления к миру. Что именно ответил Путин на требования европейцев и есть ли шанс на реальную деэскалацию — смотрите в ТСН в репортаже корреспондентки «Радио Свобода» в Брюсселе Зоряны Степаненко.