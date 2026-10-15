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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
33

Скандал в Германии! Украинского воина судят за военное преступление! Инсайды из суда!

Скандал в Германии! Украинского воина судят за военное преступление! Инсайды из суда!

Скандал в Германии! Украинского воина судят за военное преступление! Инсайды из суда!

В Гамбурге начался процесс по делу о подрыве «Северных потоков». Перед судом украинский гражданин и военный Сергей Кузнецов. Федеральная прокуратура Германии обвиняет его, в частности, военном преступлении. Главный вопрос - были ли российские трубопроводы гражданской инфраструктурой, или оружием россии в войне против Украины. Внимание к процессу невероятно. После взрывов на газопроводах несколько стран отказались от расследования и только в Германии принялись за дело. Сам Сергей вину отрицает. На суде он сказал, что за него будут говорить адвокаты. Защита украинца настаивает, что газопроводы стали законной военной целью из-за участия российского «Газпрома» в войне против Украины. О громком процессе говорили в эфире "1+1" с соавтором книги-расследования "Северный поток: как Германия финансировала путинскую войну" – Штеффеном Доббертом, журналистом-расследователем.

Дата публикации
Количество просмотров
33

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