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ТСН в социальных сетях

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482

Скандал в Киевской области: мать 7 лет отстаивала честь своего сына-ветерана на Аллее Героев

Скандал в Киевской области: мать 7 лет отстаивала честь своего сына-ветерана на Аллее Героев

Скандал в Киевской области: мать 7 лет отстаивала честь своего сына-ветерана на Аллее Героев

Семь лет на передовой, оборона Мариуполя, Киевской, Харьковской и Черниговской областей, тяжелые ранения и контузии. 34-летний Сергей Гончаров прошел самые горячие точки фронта, но летом 2022 года проиграл невидимую войну – тяжелую психотравму и ПТСР. Когда же его мать обратилась к властям города Сквира с просьбой установить фотографию защитника на Аллее Героев, чиновники отказали, сославшись на бюрократическую формулировку: «Погиб не на поле боя». Лишь после вмешательства военного омбудсмена, ветеранов и резонанса в обществе правило изменили. Почему невидимые раны войны до сих пор остаются испытанием для общества и почему психические травмы должны признаваться боевыми повреждениями – смотрите в репортаже корреспондента ТСН Ивана Воробёва.

Дата публикации
Количество просмотров
482

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