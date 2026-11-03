ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
122

Скандал в Петропавловской Борщаговке: что там происходило и кто взбудоражил толпу

Скандал в Петропавловской Борщаговке: что там происходило и кто взбудоражил толпу

Скандал в Петропавловской Борщаговке: что там происходило и кто взбудоражил толпу

Стычки, разбитые служебные авто, толпа подростков и вмешательство высшего руководства: поселок Петропавловская Борщаговка под Киевом оказался в эпицентре громкого конфликта. Все началось с прямого эфира женщины в форме врача, которая заявила о якобы "удержании и пытках людей" в частном доме. Напряжение быстро переросло в уличные беспорядки, на место срочно прибыли командующий Нацгвардией Александр Пивненко и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Что на самом деле происходило за закрытыми воротами, кем оказалась псевдомедик и какие детали выяснили правоохранители – смотрите в ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
122

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie