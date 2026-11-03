Скандал в Петропавловской Борщаговке: что там происходило и кто взбудоражил толпу

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Стычки, разбитые служебные авто, толпа подростков и вмешательство высшего руководства: поселок Петропавловская Борщаговка под Киевом оказался в эпицентре громкого конфликта. Все началось с прямого эфира женщины в форме врача, которая заявила о якобы "удержании и пытках людей" в частном доме. Напряжение быстро переросло в уличные беспорядки, на место срочно прибыли командующий Нацгвардией Александр Пивненко и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Что на самом деле происходило за закрытыми воротами, кем оказалась псевдомедик и какие детали выяснили правоохранители – смотрите в ТСН.