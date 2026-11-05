Сквозь огонь, взрывы и обкатку танками! Эксклюзив ТСН по обучению морпехов

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Несколько сотен новобранцев морской пехоты прошли одно из сложнейших испытаний курса подготовки — психологическую полосу препятствий в 38-й отдельной бригаде морской пехоты. Почти километр маршрута, 14 точек испытаний, дымовые завесы, обучающие взрывы, дроны над головой и штурм зданий — все для того, чтобы научить бойцов хладнокровно мыслить и действовать в стрессовых условиях реального боя.