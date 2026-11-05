ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
11

Сквозь огонь, взрывы и обкатку танками! Эксклюзив ТСН по обучению морпехов

Сквозь огонь, взрывы и обкатку танками! Эксклюзив ТСН по обучению морпехов

Сквозь огонь, взрывы и обкатку танками! Эксклюзив ТСН по обучению морпехов

Несколько сотен новобранцев морской пехоты прошли одно из сложнейших испытаний курса подготовки — психологическую полосу препятствий в 38-й отдельной бригаде морской пехоты. Почти километр маршрута, 14 точек испытаний, дымовые завесы, обучающие взрывы, дроны над головой и штурм зданий — все для того, чтобы научить бойцов хладнокровно мыслить и действовать в стрессовых условиях реального боя.

Дата публикации
Количество просмотров
11

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie