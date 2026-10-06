«Славик» вместо «Мавика»: громкие победы, невероятные поступки и позитив украинцев, поражающий мир

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Новости ТСН, которые заставляют нас двигаться дальше, не падать духом, искренне радоваться и вдохновляться человечностью! Ната Островская собрала удивительные истории последних дней, которые пробивают на слезы радости и вселяют веру: • Человечность без границ: как пани Галина из Житомирской области угощала яблоками пассажиров эвакуационного поезда, застрявшего из-за тревог, и как ее трогательно отблагодарили. • Украинский ум покоряет ЕС: киевский школьник Михаил Билоус стал лучшим молодым ученым Евросоюза благодаря разработке уникальной нейросети. • «Славик» вместо «Мавика»: отечественные разработчики создали собственный тактический разведывательный дрон, летающий на 30 км. • Обещание вопреки огню: военный медик «Вицик» под обстрелами в Донецкой области вернулся и вывез брошенных щенков. • Триумф на Чемпионате мира: Александра Илюхина впервые в истории Украины завоевала мировое золото по практической стрельбе. • Жизнь побеждает: оператор дронов Ева «Юнга», потеряв на войне мужа-разведчика, родила сына. Смотрите это видео ТСН, чтобы перевести дух, почувствовать тепло и убедиться: добро всегда побеждает тьму!