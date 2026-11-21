Службу не остановили даже после взрыва! Атака дрона на Владимирский собор: кадры разрушений

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Вражеский дрон сдетонировал прямо у забора Владимирского патриаршего кафедрального собора в центре Киева – именно в момент, когда духовенство готовилось к вечерней службе. Мощная взрывная волна вынесла оконные рамы внутрь, разбила стекла восточной части храма у самого алтаря и повредила фасад. То, что никто из прихожан и священников не пострадал, здесь называют настоящим чудом.

Несмотря на разрушение и угрозу падения обломков из куполов, богослужения не остановили ни на день. Уцелели ли уникальные фрески ХІХ века, которые решили на экстренной встрече с Митрополитом Эпифанием и как будут спасать памятник до наступления зимних холодов – смотрите эксклюзивные подробности в сюжете корреспондентки ТСН Наталии Ткачук.