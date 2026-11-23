Слёзы отчаяния и чудо спасения! Что происходило на месте попадания дрона в пятиэтажный дом в Димере

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Уже 11 погибших в поселке Димер Киевской области в результате удара по пятиэтажному жилому дому. Еще семеро получили ранения. Психологическую помощь оказали более чем 70 местным жителям. Россияне атаковали город в ночь на воскресенье. С тех пор на месте продолжается поисковая операция, она уже близится к завершению. По оценкам спасателей, вероятность того, что под завалами ещё могут находиться люди, низкая. В Киевской области сегодня объявлен день траура по погибшим в результате российской атаки на область. Однако 7-летний мальчик Давид и ещё одна пожилая женщина выжили под завалами в Димере. Их спасатели нашли накануне вечером во время поисково-спасательной операции. Накануне она продолжалась в течение всего дня. О надежде людей, которая не угасала до последнего, — далее в репортаже корреспондентки ТСН Валентины Доброты.