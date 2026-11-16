Смяло, словно консервную банку: беспилотник ударил прямо в дорогу с авто в Днепре, есть жертвы

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Днепр с самого утра находится под массированной вражеской атакой. В час пик беспилотник ударил прямо в оживленное шоссе посреди потока машин: автомобили вспыхнули, некоторые смяло всмятку. Погибла женщина, более десяти человек ранены, среди пострадавших — подросток. Также под ударами оказались городские предприятия, где вспыхнули масштабные пожары. Что рассказывают водители, которые чудом выбрались из горящих машин, и в каком состоянии раненые — смотрите в репортаже журналистки ТСН Ольги Павловской.