Снегопад накрыл Украину 27 ноября: видео из разных регионов

Реклама

В пятницу, 27 ноября, интенсивный снегопад накрыл ряд городов и областей Украины, вызвав серьезные пробки на дорогах. Ненастье охватило Львовщину, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельнитчину, Винницу и Кривой Рог. Самая тяжелая транспортная ситуация сложилась во Львове, Виннице и Хмельницком, где движение транспорта оказалось фактически парализовано. Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий на западе Украины. Из-за ожидаемого прироста снега на 8-20 см и гололедицы в западных регионах объявили желтый (I) уровень опасности.