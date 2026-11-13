Снесло три этажа! Российские управляемые авиабомбы разрушили дома в Запорожье: среди 50 раненых — дети

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Российские войска нанесли циничный авиаудар по Запорожью средь бела дня. Управляемые авиабомбы попали прямо в жилой квартал: одна КАБ буквально снесла три этажа многоэтажного дома, другая попала в крышу соседнего дома, разрушив лестничные пролеты.

Число пострадавших возросло до полусотни, среди них — восемь детей. Спасатели ГСЧС, волонтеры и медики извлекали людей из заблокированных квартир и оказывали помощь под открытым небом возле машин скорой помощи. Кто-то в отчаянии ищет лекарства, без которых не выжить, а кто-то благодарит за спасённых четвероногих. Все подробности и первые свидетельства с места происшествия смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.