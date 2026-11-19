Снял на камеру собственную смерть! 72 погибших опознали только по ДНК! Адские кадры из Камышевахи

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Две с половиной сотни экспертиз провели специалисты для идентификации жертв российского удара по Камышевахе в Запорожской области. И эта работа продолжается, ведь судьба нескольких местных жителей до сих пор остается неизвестной. На данный момент подтверждена гибель семи-десяти двух человек. Напомню, 2 ноября террористы сбросили трёхтонную авиабомбу на подземную школу, которая служила укрытием и гуманитарным центром. Расчистка завалов и поиски людей растянулись на две недели. Как поселок пережил эти адские дни... И почему волонтеры вынуждены, рискуя жизнью, теперь ездить в Комышуваху чаще? Корреспондент ТСН Дарья Назарова расскажет.