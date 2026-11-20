Собирают подписи за отставку министра Кима

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Петиция с призывом уволить Виталия Кима с должности министра по делам ветеранов стремительно набирает поддержку. За два дня её подписали уже более 16 тысяч человек. Чтобы обращение рассмотрело правительство, нужно 25 тысяч голосов. Петицию создал защитник Мариуполя и ветеран российско-украинской войны Никита Татьянко. Он считает высказывания министра о ветеранах недопустимыми. А его подходы к ветеранской политике — неприемлемыми. Скандал разгорелся после интервью Кима. В нем министр заявил, что после окончания войны в Украине может вырасти уровень преступности. А также скептически отозвался о психологической реабилитации защитников. В тот же день в соцсетях появились десятки постов, в которых критиковали министра и возмущались его позицией. В ответ Виталий Ким написал в соцсети, что о проблемах нужно говорить, даже если правда неприятна. Подробности — в ТСН.