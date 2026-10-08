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ТСН в социальных сетях

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25

Состояние шока пришло не сразу! Те, кто выжил в смертельных прилетах в Прилуках

Состояние шока пришло не сразу! Те, кто выжил в смертельных прилетах в Прилуках

Состояние шока пришло не сразу! Те, кто выжил в смертельных прилетах в Прилуках

Украина в трауре. Из-за террористических атак россиян в ночь на 7 октября - сегодня в разных городах чтут память погибших гражданских. В Прилуках на Черниговщине, где до сих пор продолжается разбор завалов многоэтажки, объявлен трехдневный траур. Там в результате попадания вражеской ракеты погибли 22 жителя дома. Среди них - пятеро детей. Скорбь и в Кременчуге на Полтавщине. Там тоже приспущены флаги. Накануне в результате ракетного удара по городу погибли два человека. После попадания по живому сектору травмированы почти 50 жителей. На Кировоградщине также день траура по погибшим из-за российских атак. Эта область тоже пострадала от ударов врага.

Дата публикации
Количество просмотров
25

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