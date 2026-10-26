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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
34

Сотни фильмов из 60 стран! В Киеве стартовал юбилейный международный кинофестиваль

Сотни фильмов из 60 стран! В Киеве стартовал юбилейный международный кинофестиваль

Сотни фильмов из 60 стран! В Киеве стартовал юбилейный международный кинофестиваль

"Молодости" - 55! На днях в столице стартовал международный кинофестиваль. В его программе традиционно кино, которое должно открывать нам новые имена, показывать режиссерские дебюты и смелые художественные поиски. Фильмом-открытием стала украинская трагикомедия "Жизнь" - о жизни наших людей во время полномасштабного вторжения. В целом, в течение недели покажут более 120 картин из почти 60 стран мира. Итак, как прошла церемония открытия Молодости и обо всех других деталях – корреспондентка ТСН Алина Лисова расскажет.

Дата публикации
Количество просмотров
34

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