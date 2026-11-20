Спектакль о 30-летних, который разорвал весь зал! Это нужно посмотреть!

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Много юмора, бесконечные танцы, песни и легкие нотки ностальгии по 90-м: в столичном театре имени Франко состоялась премьера ироничной музыкальной комедии «Миллениалка» по пьесе Нины Захоженко. Это история о поколении 30-летних, которое все никак не повзрослеет и пытается найти себя в этом бурном мире вопреки жизненным трудностям, проблемам на работе, пандемии и войне. На премьере побывал корреспондент ТСН Иван Воробьев — далее его рассказ.