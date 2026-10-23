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ТСН в социальных сетях

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Спецоперация в Олешках, подземные бои и новое оружие противника: что сейчас решается на фронте | Самусь

Спецоперация в Олешках, подземные бои и новое оружие противника: что сейчас решается на фронте | Самусь

Спецоперация в Олешках, подземные бои и новое оружие противника: что сейчас решается на фронте | Самусь

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире «1+1» в рамках телемарафона «Единые новости» анализирует самые острые темы фронта и геополитики: возможно ли реальное гуманитарное перемирие в Олешках и какие ловушки готовит враг, в чём опасность новой дешёвой крылатой ракеты «Филин» со скоростью 800 км/ч, как украинские силы провели уникальную подземную операцию возле Купянска и почему Кремль идёт ва-банк перед ключевыми датами в США.

Дата публикации
Количество просмотров
7

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