Срочно! Переговоры в США завершены досрочно! Реакция на соглашение Путина и Трампа!

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Вместо «адских санкций» для потребителей российской нефти — снятие санкционного давления с самой России. Президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время Россия поставит на мировые рынки почти 5 миллионов тонн дизельного топлива. Об этом он договорился с Путиным во время телефонного разговора. И Министерство финансов США оперативно выдало генеральную лицензию на такие действия сроком на полгода. Это произошло в то время, как украинская делегация вела переговоры в Майами со спецпредставителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Украины заявил, что украинскую делегацию использовали в качестве ширмы, а решение Трампа назвал слабым и непартнерским. Украинские переговорщики досрочно покинули Соединённые Штаты — второй день переговоров был отменен. Об этом ТСН стало известно из источников в дипломатических кругах. Как отреагировал Трамп на слова Владимира Зеленского и как американские конгрессмены оценили действия своего президента — собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко продолжит.