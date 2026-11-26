Срочный саммит ЕС – Украина в центре обсуждения! Такого выступления от Мерца не ожидали

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Лидеры ЕС на внеочередном саммите обсуждают новый кредит для Украины. Еврокомиссия предлагает выделить ей дополнительные 45 миллиардов евро в следующем году, чтобы покрыть потребности в оружии и бюджетных средствах. Некоторые государства-члены не хотят участвовать. Но убедить их пытается крупнейшая экономика ЕС – Германия. Канцлер Мерц связал финансирование Украины с многолетним бюджетом ЕС. Он дал понять, что не поддержит его, если в финансировании Киева не примут участия все государства-члены. О сложных дискуссиях расскажет корреспондентка Радио Свобода в Брюсселе Зоряна Степаненко для ТСН.