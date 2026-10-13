Старт громкого процесса по подрыву "Северных потоков": Германия судит украинского военного

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В Германии начинается один из самых громких международных процессов десятилетия – дело о подрыве газопроводов "Северный поток" на дне Балтийского моря. На скамье подсудимых в Высшем земельном суде Гамбурга оказался украинец и действующий офицер ВСУ Сергей Кузнецов. Федеральная прокуратура ФРГ выдвигает ему обвинения в военном преступлении, утверждая, что он якобы руководил диверсионной группой водолазов на яхте "Андромеда". Если германский суд признает вину офицера, Москва уже готовится выставить Украине иски на сотни миллиардов евро компенсаций. Однако защита заявляет об отсутствии прямых доказательств, психологическом давлении на украинца в тюрьме и подчеркивает подписку о неразглашении, которая делает невозможным его показания. Есть ли у следствия реальные факты, почему польский суд раньше отказался выдавать подозреваемых и как дело используется в политической борьбе в Германии – смотрите эксклюзивный репортаж собственной корреспондентки ТСН в Германии Наталии Фибриг.