Стоят по 40 часов? Что происходит на границе прямо сейчас из-за обстрелов

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Часовые очереди и тысячи грузовиков на польско-украинской границе – все из-за российских атак на Украину. Накануне в пограничном Ковеле под ударом оказался таможенный терминал. Поэтому из-за воздушных тревог пункты пропуска, преимущественно в Дорогуске и Зосине, временно приостанавливают оформление фур, легковушек и автобусов. Это приводит к километровым пробкам. Спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире ТСН рассказал, какая ситуация сейчас на границе.

Детальнее об обстрелах Украины сегодня - в ТСН.