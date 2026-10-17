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Стоят по 40 часов? Что происходит на границе прямо сейчас из-за обстрелов
Часовые очереди и тысячи грузовиков на польско-украинской границе – все из-за российских атак на Украину. Накануне в пограничном Ковеле под ударом оказался таможенный терминал. Поэтому из-за воздушных тревог пункты пропуска, преимущественно в Дорогуске и Зосине, временно приостанавливают оформление фур, легковушек и автобусов. Это приводит к километровым пробкам. Спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире ТСН рассказал, какая ситуация сейчас на границе.
Детальнее об обстрелах Украины сегодня - в ТСН.