Страхование жилья от ракетных ударов: какое отношение к этому имеет сосед, сколько это стоит и инструкция

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Попадание ракеты или дрона, изрешеченные обломками стены и выбитые взрывной волной окна — к сожалению, повседневная реальность для городов Украины. Однако от этих военных рисков сегодня уже можно реально застраховаться: не только сохранить квартиру или автомобиль, но и финансово подстраховать собственную жизнь и здоровье.

Но все ли так просто? Оказывается, у страховых компаний есть негласные, но железные правила: если в вашем подъезде уже застраховано определенное количество квартир — вам могут просто отказать! Сколько на самом деле стоит полис от военных рисков, какие суммы реально выплачивают пострадавшим, почему возраст поврежденного автомобиля не имеет значения и при каких условиях гражданским лицам компенсируют расходы на лечение после обстрелов?

Все нюансы, реальные расценки и пошаговый алгоритм действий — смотрите в материале корреспондентки ТСН.Тижня Ирины Коваленко.