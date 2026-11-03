ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
38

Стычки, "заложники" и фейковые медики: скандал на Петропавловской Борщаговке получил продолжение

Стычки, "заложники" и фейковые медики: скандал на Петропавловской Борщаговке получил продолжение

Стычки, "заложники" и фейковые медики: скандал на Петропавловской Борщаговке получил продолжение

Скандал со многими неизвестными на Петропавловской Борщаговке под Киевом: Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту превышения власти военным должностным лицом. История вспыхнула после того, как женщина в костюме медика, прибыв на частной "скорой", публично заявила о якобы содержании заложников и раненых в частном доме. По версиям внутри могли находиться военнослужащие после СЗЧ и новобранцы. У имения собралась толпа, вспыхнули стычки с силовиками, крушили авто. Унимать ситуацию лично прибыли руководители силовых структур и представители власти. Как оказалось позже, "медикиню" задержали, а должностные лица прямо указывают на возможное внешнее влияние и скоординированную провокацию. Сколько людей действительно находилось внутри, в каком они состоянии - сообщили правоохранители на брифинге в МВД - смотрите во включении корреспондентки ТСН Кристины Черноваловой.

Дата публикации
Количество просмотров
38

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie