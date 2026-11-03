Стычки, "заложники" и фейковые медики: скандал на Петропавловской Борщаговке получил продолжение

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Скандал со многими неизвестными на Петропавловской Борщаговке под Киевом: Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту превышения власти военным должностным лицом. История вспыхнула после того, как женщина в костюме медика, прибыв на частной "скорой", публично заявила о якобы содержании заложников и раненых в частном доме. По версиям внутри могли находиться военнослужащие после СЗЧ и новобранцы. У имения собралась толпа, вспыхнули стычки с силовиками, крушили авто. Унимать ситуацию лично прибыли руководители силовых структур и представители власти. Как оказалось позже, "медикиню" задержали, а должностные лица прямо указывают на возможное внешнее влияние и скоординированную провокацию. Сколько людей действительно находилось внутри, в каком они состоянии - сообщили правоохранители на брифинге в МВД - смотрите во включении корреспондентки ТСН Кристины Черноваловой.