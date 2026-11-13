Супер-Эль-Ниньо приближается! Какой будет зима в Украине на фоне отключений электроэнергии и спасёт ли аномальное тепло

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На планету надвигается самое мощное климатическое явление — Супер-Эль-Ниньо, пик которого приходится именно на ноябрь-декабрь. Вода в Тихом океане прогрелась на рекордные три градуса, вызывая разрушительные наводнения в одних уголках мира и катастрофические засухи в других. Синоптики отмечают: это явление может стать самым сильным за последние полтора века. Как тихоокеанская аномалия повлияет на погоду в Европе и Украине? Поможет ли мягкое и теплое начало зимы выдержать постоянные удары врага по энергосистеме и выжить в условиях отключений света? Климатологи раскрывают сценарий предстоящей зимы: почему до Нового года не стоит ждать устойчивого снега, когда нагрянут арктические морозы до –20 °C и почему погодные колебания становятся новой опасной нормой. Все подробности — в репортаже журналистки ТСН Валентины Доброты.