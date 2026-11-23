Сверхсложная спасательная операция, не обошедшаяся без чуда: ситуация в Димере на второй день после попадания БПЛА в жилой дом

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Уже 11 погибших в поселке Димер Киевской области в результате российского удара по пятиэтажному жилому дому. Еще семеро — ранены. Накануне из-под завалов обрушившегося подъезда удалось извлечь 7-летнего мальчика Давида, он провел под завалами 14 часов. Сейчас ребенок находится в больнице. Позже, уже ночью, сотрудники ГСЧС спасли пожилую женщину. Она пробыла под бетонными обломками 22 часа. В Димере побывал корреспондент ТСН Максим Чалый.